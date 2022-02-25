Вице-премьер Ирина Верещук обратилась к лидерам НАТО: Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к лидерам стран НАТО с требованием предоставить оружие и закрыть небо над Украиной. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
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"Как украинский политик, обращаюсь к лидерам стран НАТО: вчера в наших отношениях начался новый этап. Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам.
Вы либо делаете, либо нет. Достаточно слов вместо поступков. У вас еще есть шанс поступить правильно.
Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами!"- написала Верещук.
Ранее Верещук призывала не совершать мародерства на территории Украины.
Кроме того, она призвала международных партнеров Украины и ОБСЕ повлиять на РФ и открыть гуманитарные коридоры.