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Вице-премьер Ирина Верещук обратилась к лидерам НАТО: Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам

Киев • УНН

 • 157788 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к лидерам стран НАТО с требованием предоставить оружие и закрыть небо над Украиной. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"Как украинский политик, обращаюсь к лидерам стран НАТО: вчера в наших отношениях начался новый этап. Больше нет места хитроумным разговорам и загадочным недомолвкам.

Вы либо делаете, либо нет. Достаточно слов вместо поступков. У вас еще есть шанс поступить правильно.

Закройте нам небо, дайте нам оружие, остальное мы сделаем сами!"- написала Верещук.

Ранее Верещук призывала не совершать мародерства на территории Украины.

Кроме того, она призвала международных партнеров Украины и ОБСЕ повлиять на РФ и открыть гуманитарные коридоры.

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