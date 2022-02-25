Віце-прем’єрка Ірина Верещук звернулась до лідерів НАТО: Більше немає місця хитромудрим розмовам та загадковим недомовкам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до лідерів країн НАТО з вимогою надати зброю та закрити небо над Україною. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
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"Як український політик, звертаюсь до лідерів країн НАТО: вчора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам та загадковим недомовкам.
Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. У вас ще є шанс вчинити правильно.
Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!" - написала Верещук.
Раніше Верещук закликала не вчиняти мародерства на території України.
Окрім того, вона закликала міжнародних партнерів України та ОБСЄ вплинути на РФ та відкрити гуманітарні коридори.