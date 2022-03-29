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Вице-премьер-министр Верещук: Украина вернет соотечественников, принудительно вывезенных на территорию РФ

Киев • УНН

 • 133942 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина разрабатывает программу возвращения людей, которые были принудительно вывезены в РФ, сообщает УНН.

Вице-премьер-министр Верещук: Украина вернет соотечественников, принудительно вывезенных на территорию РФ

Параллельно Украина разработала порядок поддержки соотечественников, которые смогли вернуться с территории страны-агрессора. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Цитата

"Россия хочет, очень безуспешно, но хочет создать картинку в западных СМИ, для внутреннего потребителя, того, что они миротворцы, которые помогают русскоговорящим на Востоке и Юге нашего государства выехать и покинуть такую "ненавистную им землю". Очевидно, что это не так, что это насильственный вывоз, и всему этому будет дана оценка.

Однако, есть люди, которые смогли вернуться с российской территории на территорию Украины и мы разработали порядок их поддержки. Также мы готовим программу поддержки людей, которые еще там. Они должны знать, что их здесь ждут и им помогут", - заявила Верещук.

Добавим

Сейчас РФ вывезла около 40 тыс. украинцев, продолжила министр.

"Хочу обратиться к тем украинцам, которых вынужденно вывезли на территорию РФ. Если у вас есть возможность добраться до консульских учреждений, если у вас есть документы, если есть возможность позвонить на горячие линии - делайте это. Вам помогут выбраться оттуда", - добавила она.

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