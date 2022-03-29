Віце-прем’єр-міністр Верещук: Україна поверне співвітчизників, примусово вивезених на територію РФ

Паралельно Україна розробила порядок підтримки співвітчизників, які змогли повернутися з території країни-агресора. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук.

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"Росія хоче, дуже безуспішно, але хоче створити картинку у західних ЗМІ, для свого внутрішнього споживача, того, що вони миротворці, які допомагають російськомовним на Сході та Півдні нашої держави виїхати і покинути таку "ненависну їм землю". Очевидно, що це не так, що це насильницьке вивезення, і всьому цьому буде дана оцінка.

Однак, є люди, які змогли повернутися з російської території на територію України і ми розробили порядок їх підтримки. Також ми готуємо програму підтримки людей, які ще там. Вони мають знати, що їх тут чекають і їм допоможуть", - заявила Верещук.

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Наразі РФ вивезла близько 40 тис. українців, продовжила міністр.

"Хочу звернутися до тих українців, яких вимушено вивезли на територію РФ. Якщо у вас є можливість дістатися консульських установ, якщо у вас є документи, якщо є можливість зателефонувати на гарячі лінії – робіть це. Вам допоможуть вибратися звідти", - додала вона.