Вице-премьер-министр Украины В.Кистион подал электронную декларацию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион задекларировал свое имущество и доходы за 2015 год. Декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.
Владимир Кистион, согласно декларации прошлого года, получил заработную плату в сумме 171 тыс. 896 грн. За отличия городского головы получил 5 тыс. 989 грн, а его жена 68 тыс. 800 грн.
Жена также получила доход от предоставления имущества в аренду в сумме 9 тыс. 722 грн.
В прошлом году В.Кистион имел наличные средства на сумму 820 тыс. грн.
Также он имеет средства на банковских счетах 51 тыс. 236 грн. и 47 грн.
Как отмечается в декларации, В.Кистион имеет земельный участок в Винницкой области площадью 900 кв.м и арендует квартиру в Киеве площадью 54.80 кв.м. Его жена имеет три земельных участка общей площадью: 17 тыс. 631 кв.м, 17 тыс. 780 кв.м, 17 тыс. 777 кв.м и имеет 40% собственности спального корпуса в Хмельнике площадью 34,50 кв.м.
В собственности вице-премьера есть автомобиль ЕРАЗ 762 1986 года, а у его жены 3 автомобиля: TOYOTA HIGHLANDER 3.51 2010 года стоимость 420 тыс., Лауза 969М 1988 г. стоимость не указана и Сант 1600 2013 г. стоимостью 25 тыс. грн.