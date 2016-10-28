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Віце-прем'єр-міністр України В.Кістіон подав е-декларацію

Віце-прем'єр-міністр України В.Кістіон подав е-декларацію

Київ • УНН

 • 8182 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон задекларував своє майно і доходи за 2015 рік. Декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.

Володимир Кістіон, згідно з декларацією минулого року, отримав заробітну платню у сумі 171 тис 896 грн. За відзнаку міського голови отримав 5 тис. 989 грн, а його дружина 68 тис. 800 грн.

Дружина також отримала дохід від надання майна в оренду в сумі 9 тис. 722 грн.

У минулому році В.Кістіон мав готівкові кошти на суму 820 тис. грн.

Також він має кошти на банківських рахунках: 51 тис. 236 грн. та 47 грн.

Як зазначається в декларації В.Кістіон має земельну ділянку у Вінницькій області площею 900 кв.м. та орендує квартиру у Києві площею 54.80 кв.м. Його дружина має три земельних ділянки загальною площею: 17 тис 631 кв.м, 17 тис.780 кв.м, 17 тис.777кв.м. і має 40 % власності спального корпусу у м.Хмільник площею 34.50 кв.м.

У власності Віце-прем'єра є автомобіль ЄрАЗ 762 1986 року, а в його дружини 3 автомобілі: TOYOTA HIGHLANDER 3.51 2010 року вартістю 420 тис.грн, ЛАУЗ 969М 1988 року вартість не вказана та САНТЕЙ 1600 2013 року вартістю 25 000 грн.

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