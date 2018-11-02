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Вице-премьер упрекнула чрезмерным вниманием к санкциям РФ против Украины

Киев  •  УНН

 • 13704 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Введенные Россией антиукраинские санкции являются четким сигналом того, что РФ не собирается вести какую-то реальную работу по приближению мира в Украине. Об этом в пятницу в Киеве заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"Для нас это четкий сигнал того, что Россия не собирается вести какую-то реальную работу по приближению мира. Это четкий сигнал того, что Россия продолжает войну в гибридный способ: если это можно сделать санкционным списком украинцев - они это делают, информационной атакой - они это делают, кибератакой - они это делают", - отметила она.

По словам вице-премьера, такие гибридные действия Россия осуществляет помимо того, что продолжает убивать на оккупированных территориях украинских граждан.

"Мы отдаем много времени и много чести этому списку, а должны просто продолжать работу над тем, чтобы добиваться безопасности нашей страны, территориальной целостности и независимости Украины вместе с нашими зарубежными партнерами из цивилизованного мира", - сказала она.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе, говоря о том, что и сама попала в санкционный список, заявила, что не имеет интересов в РФ.

"Никак", - ответила она на вопрос о том, как санкции повлияют на ее работу.

"Как это должно повлиять на мою работу? Я человек-государственник, отстаиваю государственные интересы Украины, национальные интересы Украины, поэтому это никаким образом не повлияет на мою работу", - добавила она.

По ее мнению, не стоит уделять такого внимания этому списку, вброшенному гибридно.

"Точно знаю, что до этого списка я была уже в невъездных в РФ. То что меня как-то экономически ограничили - это уже смешно, потому что у меня нет никаких интересов в РФ, ни счетов в РФ, и никогда не было", - сказала она.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.

Украинские Национальные Новости

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