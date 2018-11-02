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Віце-прем'єр дорікнула надмірною увагою до санкцій РФ проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Введені Росією антиукраїнські санкції є чітким сигналом того, що РФ не збирається вести якусь реальну роботу із наближення миру в Україні. Про це у п'ятницю в Києві заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

"Для нас це чіткий сигнал того, що Росія не збирається вести якусь реальну роботу з наближення миру. Це чіткий сигнал того, що Росія продовжує війну у гібридний спосіб: якщо це можна зробити санкційним списком українців - вони це роблять, інформаційною атакою - вони це роблять, кібератакою - вони це роблять", - зазначила вона.

За словами віце-прем’єра, такі гібридні дії Росія здійснює поза тим, що продовжує вбивати на окупованих територіях українських громадян.

"Ми віддаємо забагато часу і забагато честі цьому списку, а мусимо просто продовжувати роботу над тим, щоб добиватись безпеки нашої країни, територіальної цілісності і незалежності України разом з нашими закордонними партнерами з цивілізованого світу", - сказала вона.

Крім того, Климпуш-Цинцадзе, говорячи про те, що й сама потрапила до санкційного списку, заявила, що не має інтересів у РФ.

"Ніяк", - відповіла вона на запитання про те, як санкції вплинуть на її роботу.

"Як це має вплинути на мою роботу? Я людина-державник, відстоюю державні інтереси України, національні інтереси України, тому це ні в який спосіб не вплине на мою роботу", - додала вона.

На її думку, не варто приділяти таку увагу цьому списку, вкинутому гібридно.

"Точно знаю, що до цього списку я була вже у нев'їзних до РФ. Те що мене якось економічно обмежили - це вже смішно, через те, що у мене немає ніяких інтересів в РФ, ані рахунків в РФ, і ніколи не було", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній.

Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та понад сто народних депутатів.

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