Витренко заявил, что никогда не говорил о лоббировании Коболевым интересов США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что никогда не говорил о лоббировании главой правления "Нафтогаза" Андрея Коболева интересов США. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Я никогда никому не говорил, что Коболев лоббировал интересы США", - отметил Витренко.
При этом он попросил СМИ, опубликовавшие новости с таким заголовком, его изменить или вообще снять.
Напомним, ранее появилась информация, что несколько предпринимателей, поддерживающих, в том числе материально, Республиканскую партию США, добивались весной этого года смены руководства украинской компании "Нафтогаз" и заключения ей выгодных контрактов с компаниями, контролируемыми сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
Также министр энергетики США Рик Перри в понедельник опроверг информацию об отставке на фоне скандала с Украиной.