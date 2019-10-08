Вітренко заявив, що ніколи не говорив про лобіювання Коболєвим інтересів США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Виконавчий директор "Нафтогаза" Юрій Вітренко заявив, що ніколи не говорив про лобіювання головою правління "Нафтогаза" Андрія Коболєва інтересів США. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Я ніколи нікому не казав, що Коболєв лобіював інтереси США", - наголосив Вітренко.
При цьому він попросив ЗМІ, які опублікували новини з таким заголовком, його змінити або взагалі зняти.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що кілька підприємців, що підтримують, в тому числі матеріально, Республіканську партію США, домагалися навесні цього року зміни керівництва української компанії “Нафтогаз” і укладення їй вигідних контрактів з компаніями, контрольованими прихильниками президента США Дональда Трампа. Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерела.
Також міністр енергетики США Рік Перрі в понеділок спростував інформацію про відставку на тлі скандалу з Україною.