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Расходы на войну в Украине превышают 200 млрд грн

Расходы на войну в Украине превышают 200 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11842 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Расходы, связанные с ведением боевых действий в Украине, составляют 210 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Я довольно часто думаю, почему в стране, в которой не было войны, - а мы на войну сегодня тратим 210 млрд грн, когда не было других вызовов, не создали нормальную пенсионную систему, не повысили минимальную заработную плату", - отметил премьер.

По его словам, с приходом нынешнего Кабмина средняя заработная плата в стране была на уровне 53 долларов, тогда как сегодня она составляет уже 150 долларов. Впрочем, пока перед правительством стоит задача повысить ее еще вдвое - до 300 долларов.

Напомним, правительство планирует в бюджете следующего года довести почти до 17 млрд грн расходы на модернизацию и закупку военной техники.

Расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в России составят 30% от федерального бюджета на 2019, а также на плановый период 2020 и 2021.

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