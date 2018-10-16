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В уряді назвали суму, на яку модернізують та закуплять військову техніку у 2019 році

В уряді назвали суму, на яку модернізують та закуплять військову техніку у 2019 році

Київ • УНН

 • 8423 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Уряд планує у бюджеті наступного року довести майже до 17 млрд грн видатки на модернізацію та закупівлю військової техніки. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, передає УНН.

"Аби підвищити обороноздатність нашої армії, уряд стабільно збільшує видатки на закупівлю і модернізацію військової техніки. У проекті бюджету-2019 для Міноборони на фінансування відповідної видаткової статті закладено майже 17 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому в уряді наголосили, що вказана сума на 612,7 млн грн перевищує витрати, передбачені на цей вид діяльності у цьому році.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у проекті бюджету на наступний рік пропонує подвоїти фінансування технічного обладнання кордону та майже у три рази збільшити видатки на розвідку на кордоні.

Як повідомляв УНН, цього року видатки на оборону та безпеку становитимуть 5,36% ВВП.

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