В уряді назвали суму, на яку модернізують та закуплять військову техніку у 2019 році

"Аби підвищити обороноздатність нашої армії, уряд стабільно збільшує видатки на закупівлю і модернізацію військової техніки. У проекті бюджету-2019 для Міноборони на фінансування відповідної видаткової статті закладено майже 17 млрд грн", - йдеться у повідомленні.



При цьому в уряді наголосили, що вказана сума на 612,7 млн грн перевищує витрати, передбачені на цей вид діяльності у цьому році.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України у проекті бюджету на наступний рік пропонує подвоїти фінансування технічного обладнання кордону та майже у три рази збільшити видатки на розвідку на кордоні.



Як повідомляв УНН, цього року видатки на оборону та безпеку становитимуть 5,36% ВВП.