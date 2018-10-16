В правительстве назвали сумму, на которую модернизируют и закупят военной техники в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Правительство планирует в бюджете следующего года довести почти до 17 млрд грн расходы на модернизацию и закупку военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.
"Чтобы повысить обороноспособность нашей армии, правительство стабильно увеличивает расходы на закупку и модернизацию военной техники. В проекте бюджета-2019 для Минобороны на финансирование соответствующей расходной статьи заложено почти 17 млрд грн", - говорится в сообщении.
При этом в правительстве подчеркнули, что указанная сумма на 612 700 000 грн превышает расходы, предусмотренные на этот вид деятельности в этом году.
Напомним, Кабинет министров Украины в проекте бюджета на следующий год предлагает удвоить финансирование технического оборудования границы и почти в три раза увеличить расходы на разведку на границе.
Как сообщал УНН, в этом году расходы на оборону и безопасность составят 5,36% ВВП.