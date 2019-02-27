Витрати на війну в Україні перевищують 200 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Витрати, пов’язані із веденням бойових дій в Україні, становлять 210 млрд грн. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я доволі часто думаю, чому в країні, в якій не було війни, — а ми на війну сьогодні витрачаємо 210 млрд грн, коли не було інших викликів, не створили нормальну пенсійну систему, не підвищили мінімальну заробітну плату”, — зазначив прем’єр.
За його словами, з приходом нинішнього Кабміну середня заробітна плата в країні була на рівні 53 доларів, тоді як сьогодні вона становить вже 150 доларів. Втім наразі перед урядом стоїть завдання підвищити її ще вдвічі — до 300 доларів.
Нагадаємо, уряд планує у бюджеті наступного року довести майже до 17 млрд грн видатки на модернізацію та закупівлю військової техніки.
Витрати на національну оборону, безпеку і правоохоронну діяльність у Росії становитимуть 30% від федерального бюджету на 2019 рік, а також на плановий період 2020 і 2021 років.