Расходы Киева на борьбу с коронавирусом уже достигают миллиарда гривен - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По предварительным расчетам, потери для столицы на борьбу с коронавирусом уже достигают одного миллиарда гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По предварительным расчетам, потери для столицы (на борьбу с коронавирусом - ред.) уже достигают одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса", - подчеркнул Кличко.
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Напомним, 26 марта Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы пересмотреть бюджет города с учетом затрат на борьбу с распространением эпидемии коронавируса.