Завтра відбудеться позачергове засідання Київради: через коронавірус переглянуть бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Київрада збереться на позачергове засідання, аби переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з розповсюдженням епідемії коронавірусу. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Нам потрібно внести суттєві корективи в бюджет. Місто сьогодні витрачає багато грошей на заходи з упередження поширення пандемії. Нам потрібно перенаправити більше коштів на медичну галузь. За попередніми розрахунками, втрати для столиці вже сягають одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації з розповсюдженням вірусу”, — підкреслив Кличко.
Засідання заплановане на четвер, 26 березня. Депутати міськради братимуть у ній участь у медичних масках та рукавичках, перед тим їм виміряють температуру.
“Ми розуміємо, що ситуація тривожна. Але, депутатам необхідно зібратися, щоб вирішити гостро важливі для міста питання. І, я сподіваюсь, що депутати поставляться до цього з розумінням”, — наголосив Кличко.
Нагадаємо, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.