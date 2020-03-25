Завтра состоится внеочередное заседание Киевсовета: из-за коронавируса пересмотрят бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы пересмотреть бюджет города с учетом затрат на борьбу с распространением эпидемии коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Нам нужно внести существенные коррективы в бюджет. Город сегодня тратит много денег на мероприятия по предупреждению распространения пандемии. Нам нужно перенаправить больше на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса", - подчеркнул Кличко.
Заседание запланировано на четверг, 26 марта. Депутаты горсовета примут в нем участие в медицинских масках и перчатках, перед тем им измеряют температуру.
"Мы понимаем, что ситуация тревожная. Но, депутатам необходимо собраться, чтобы решить остро важные для города вопросы. И, я надеюсь, что депутаты отнесутся к этому с пониманием", - подчеркнул Кличко.
Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины до 24 апреля.