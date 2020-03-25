Витрати Києва на боротьбу з коронавірусом вже сягають мільярда гривень - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За попередніми розрахунками, втрати для столиці на боротьбу з коронавірусом вже сягають одного мільярда гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“За попередніми розрахунками, втрати для столиці (на боротьбу з коронавірусом - ред.) вже сягають одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації з розповсюдженням вірусу”, - наголосив Кличко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зафіксовано вже 34 хворих на коронавірус - мер
Нагадаємо, 26 березня Київрада збереться на позачергове засідання, аби переглянути бюджет міста з урахуванням витрат на боротьбу з розповсюдженням епідемії коронавірусу.