Виткофф отправился в Швейцарию на переговоры с Ираном, участие Венса остается под вопросом

$44.910.1151.460.47
ukenru
19 июня, 18:17 • 11516 просмотра
Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого ОрлаVideo
Эксклюзив
19 июня, 17:10 • 27376 просмотра
Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт
19 июня, 13:11 • 25269 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 33357 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 41682 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 41971 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 95774 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 52073 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 41537 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 37245 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.5м/с
79%
754мм
Популярные новости
ОПГ незаконно завладела 17 гектарами леса возле "Буковеля", среди фигурантов работник прокуратуры - Генпрокурор19 июня, 16:22 • 10522 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 21210 просмотра
"Трогал за части тела" - киевлянка заявила о сексуальном насилии в поезде Одесса-Киев19 июня, 16:51 • 6304 просмотра
Актриса Энн Хэтэуэй беременна третьим ребенкомVideo19 июня, 18:01 • 7580 просмотра
Под Киевом задержали владелицу собак кане-корсо, которые загрызли 79-летнюю женщину. Животных изъяли в кинологический центр19 июня, 19:06 • 6160 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 21240 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 26398 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 32500 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль19 июня, 11:34 • 36968 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 95774 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Ирина Терех
Андрей Сибига
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Беларусь
Государственная граница Украины
Яремче
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 31466 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 44898 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 53883 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 55509 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 62201 просмотра
Актуальное
БМ-21 «Град»
Беспилотный летательный аппарат
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Виткофф отправился в Швейцарию на переговоры с Ираном, участие Венса остается под вопросом

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Стив Виткофф прибыл в Швейцарию для возможных переговоров по ядерной сделке. Участие вице-президента Венса остается под вопросом, а переговоры зависят от стабильного прекращения огня в Ливане.

Виткофф отправился в Швейцарию на переговоры с Ираном, участие Венса остается под вопросом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Швейцарию, где могут состояться переговоры между Вашингтоном и Тегераном по поводу возможного нового ядерного соглашения, сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По данным издания, в Швейцарию также прибыл Джаред Кушнер, который участвует в дипломатических усилиях администрации Дональда Трампа. В то же время остается неизвестным, присоединится ли к переговорам вице-президент США Джей Ди Вэнс, который накануне отложил свою поездку.

Первоначально переговоры планировали начать в пятницу, однако их отложили из-за боевых действий между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. После объявления сторонами режима прекращения огня появилась возможность вернуться к дипломатическому процессу, однако новая дата встречи пока не определена.

Переговоры зависят от ситуации в Ливане

По словам источника Axios в одной из стран-посредников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил своим коллегам, что стабильное прекращение огня в Ливане является критически важным условием для продолжения американо-иранских переговоров.

Вэнс отложил поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе19.06.26, 06:58 • 3918 просмотров

Другой источник сообщил, что иранская сторона хочет убедиться в устойчивости перемирия, поэтому переговоры вряд ли начнутся раньше понедельника. В то же время сроки могут измениться в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Одним из ключевых посредников остается Катар. Премьер-министр страны уже прибыл в Швейцарию для участия в дипломатических консультациях между сторонами.

Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили после отказа Венса от поездки - швейцарский МИД19.06.26, 07:50 • 3940 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира