Виткофф отправился в Швейцарию на переговоры с Ираном, участие Венса остается под вопросом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Швейцарию, где могут состояться переговоры между Вашингтоном и Тегераном по поводу возможного нового ядерного соглашения, сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По данным издания, в Швейцарию также прибыл Джаред Кушнер, который участвует в дипломатических усилиях администрации Дональда Трампа. В то же время остается неизвестным, присоединится ли к переговорам вице-президент США Джей Ди Вэнс, который накануне отложил свою поездку.

Первоначально переговоры планировали начать в пятницу, однако их отложили из-за боевых действий между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. После объявления сторонами режима прекращения огня появилась возможность вернуться к дипломатическому процессу, однако новая дата встречи пока не определена.

Переговоры зависят от ситуации в Ливане

По словам источника Axios в одной из стран-посредников, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил своим коллегам, что стабильное прекращение огня в Ливане является критически важным условием для продолжения американо-иранских переговоров.

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Другой источник сообщил, что иранская сторона хочет убедиться в устойчивости перемирия, поэтому переговоры вряд ли начнутся раньше понедельника. В то же время сроки могут измениться в зависимости от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Одним из ключевых посредников остается Катар. Премьер-министр страны уже прибыл в Швейцарию для участия в дипломатических консультациях между сторонами.

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