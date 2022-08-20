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Утечка радиации с Запорожской АЭС может быть расценена как атака на НАТО - британский депутат

Киев • УНН

 • 226260 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки россиян на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) НАТО задействует 5-ю статью устава. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter Эллвуда.

Утечка радиации с Запорожской АЭС может быть расценена как атака на НАТО - британский депутат

Цитата

"Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением 5-й статьи устава НАТО", – написал Эллвуд в Twitter, комментируя статью The Times, в которой говорится о подготовке россией провокаций на ЗАЭС.

Справка

Пятая статья устава НАТО о коллективной обороне предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса.

Принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Впервые за свою историю НАТО применила статью 5 после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года против США.

Контекст

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной".

В разведке добавили, что минобороны рф заявило о "подготовке теракта со стороны ВСУ": якобы во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша готовят резонансную провокацию, чтобы обвинить россию в техногенной катастрофе.

Позднее в ГУР сообщили о получении дополнительных подтверждений информации о подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала.

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