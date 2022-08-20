Витік радіації із Запорізької АЕС може бути розцінений як атака на НАТО – британський депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Глава спецкомітету з оборони в Палаті громад Сполученого Королівства Великої Британії Тобіас Елвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку росіян на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) НАТО задіє 5-ту статтю статуту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter Елвуда.
Цитата
"Давайте прояснимо це зараз. Будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням 5-ї статті статуту НАТО", – написав Елвуд у Twitter, коментуючи статтю The Times, в якій йдеться про підготовку росією провокацій на ЗАЕС
Довідка
П'ята стаття статуту НАТО про колективну оборону передбачає, що напад на одного з членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів Альянсу.
Принцип колективної оборони закріплено у статті 5 Вашингтонського договору.
Вперше за свою історію НАТО застосувала статтю 5 після терористичних актів 11 вересня 2001 року проти США.
Контекст
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 19 серпня російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. Цього дня на станції рашисти оголосили несподіваний "вихідний".
У розвідці додали, що міноборони росії заявило про "підготовку теракту з боку ЗСУ": нібито під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готують резонансну провокацію, щоб звинуватити росію в техногенній катастрофі.
Пізніше у ГУР повідомили про отримання додаткових підтверджень інформації про підготовку окупантами провокації на ЗАЕС 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (що виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.