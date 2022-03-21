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Утечка аммиака в Сумах: под угрозой село Новоселица

Киев • УНН

 • 214284 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. 21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Сейчас зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: с. Новоселица. Об этом сообщил в Telegram председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас зона поражения составляет около 2.5 км. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: с. Новоселица. Работают аварийные бригады завода и ГСЧС. Для Сум пока угрозы нет (направление ветра не на город)", - говорится в сообщении.

Дополнения

Аммиак-бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворим в воде. Взрывоопасный. Токсичный. Аммиак легче воздуха, для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса (вылива) аммиака:

* Выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

* Если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизувавши окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

* В квартире (доме) желательно пройти в ванную и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытаскивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

* Если слышите запах аммиака - дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты);

Первая помощь при отравлении аммиаком:

* Выведите пострадавшего на свежий воздух;

* Дайте ему теплого молока с пищевой содой;

* Надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

* При попадании в глаза − промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

* При поражении кожи − обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5%ного раствора уксусной или лимонной кислоты.

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