Отечественные страховщики готовы страховать от АЧС: но стоимость дешевой не будет

По его словам банки, которые берут в залог животных, в свое время отказывались страховать поголовье от болезней именно по причине дороговизны таких пакетов.

"Что на самом деле представляет собой страхование животных: оно делается комплексно. Это кроме того, что животное страхуется от несчастного случая, от инфекционных заболеваний, в том числе, оно может быть застраховано от такого рода заболевания как АЧС. Однако, у нас была ситуация с банками: банки брали в залог поголовье КРС и свиней. И когда они обращались в СК, и СК предлагала страхование животного полностью от всего, включая инфекционные заболевания, то это стоило дорого. И банки тогда отказывались, говорили, что готовы страховать только от "несчастного случая", к примеру, пожара", - пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что страховать от АЧС можно и нужно. Главное - провести комплексный мониторинг рынка и сделать правильный расчет услуги, чтобы она была выгодной всем.

"В целом, мы готовы и будем страховать, но все упирается в тарифы и, скорее, будет стоить дороже", - сказал Бондар.

Он также уточнил, что среди украинских СК существует практика перестрахования рисков у европейских компаний с целью минимизации возможных убытков.

"Мы, как правило, всегда включаем перестраховочную программу с западными партнерами. И вопрос в следующем – когда речь об АЧС в Украине, пока остается не ясной готовность западных перестраховщиков разделять с нами эти риски", - резюмировал он.

Напомним, депутат Сергей Тригубенко предложил привлечь частные страховые компании к вопросу страхования агросектора от АЧС.

“Во-первых, государство должно продемонстрировать свою готовность сотрудничества с частными страховыми компаниями. При участии экспертов и фермеров следует разработать возможные пакеты страхования, которые по цене будут доступны, если не всем мелким хозяйствам, то хотя бы крупному свино-фермерскому бизнесу. Мотивировать нужно и самих аграриев идти путем страхования рисков”, — считает он.