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Вітчизняні страховики готові страхувати від АЧС: але вартість низькою не буде

Вітчизняні страховики готові страхувати від АЧС: але вартість низькою не буде

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні заговорили про можливість впровадження практики страхування від ризиків африканської чуми свиней. Як це буде відбуватися поки не ясно: можливо шляхом створення резервного фонду коштів за участю держави, можливо, шляхом залучення приватних страхових компаній. Самі страховики говорять, що працювати з "інфекційними захворюваннями тварин" готові, але попереджають, що коштувати це може досить дорого. Про це в коментарі УНН розповів Гендиректор страхової компанії (СК) "Мега Поліс" Олександр Бондар.

За його словами, банки, які беруть в заставу тварин, свого часу відмовлялися страхувати поголів'я від хвороб саме через дорожнечу таких пакетів.

"Що насправді являє собою страхування тварин: воно робиться комплексно. Це крім того, що тварина страхується від нещасного випадку, від інфекційних захворювань, в тому числі, вона може бути застрахована від такого роду захворювання як АЧС. Однак, у нас була ситуація з банками: банки брали в заставу поголів'я великої рогатої худоби та свиней. І коли вони зверталися в СК, і СК пропонувала страхування тварини повністю від усього, включаючи інфекційні захворювання, то це коштувало дорого. І банки тоді відмовлялися, говорили, що готові страхувати тільки від "Нещасного випадку", наприклад, пожежі", - пояснив він.

При цьому експерт наголосив, що страхувати від АЧС можна і потрібно. Головне - провести комплексний моніторинг ринку і зробити правильний розрахунок послуги, щоб вона була вигідною всім.

"В цілому, ми готові і будемо страхувати, але все впирається в тарифи і, швидше, буде коштувати дорожче", - сказав Бондар.

Він також уточнив, що серед українських СК існує практика перестрахування ризиків у європейських компаній з метою мінімізації можливих збитків.

"Ми, як правило, завжди включаємо перестрахувальну програму із західними партнерами. І питання в наступному - коли мова про АЧС в Україні, поки залишається не ясною готовність західних перестрахувальників розділяти з нами ці ризики", - резюмував він.

Нагадаємо, депутат Сергій Тригубенко запропонував залучити приватні страхові компанії до питання страхування агросектора від АЧС.

"По-перше, держава повинна продемонструвати свою готовність співпраці з приватними страховими компаніями. За участю експертів і фермерів слід розробити можливі пакети страхування, які за ціною будуть доступні, якщо не всім дрібним господарствам, то хоча б великому свино-фермерському бізнесу. Мотивувати потрібно і самих аграріїв йти шляхом страхування ризиків", - вважає він.

Українські Національні Новини

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