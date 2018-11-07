Вітчизняні страховики готові страхувати від АЧС: але вартість низькою не буде

КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Україні заговорили про можливість впровадження практики страхування від ризиків африканської чуми свиней. Як це буде відбуватися поки не ясно: можливо шляхом створення резервного фонду коштів за участю держави, можливо, шляхом залучення приватних страхових компаній. Самі страховики говорять, що працювати з "інфекційними захворюваннями тварин" готові, але попереджають, що коштувати це може досить дорого. Про це в коментарі УНН розповів Гендиректор страхової компанії (СК) "Мега Поліс" Олександр Бондар.