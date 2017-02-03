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Financial Times

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Виталий Кличко поручил эффективнее осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт, чтобы обеспечить развитие города

Киев • УНН

 • 7585 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Подразделения КГГА и районные администрации должны эффективно осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт, чтобы обеспечить эффективное развитие города. Такое поручение во время расширенного заседания коллегии КГГА дал мэр Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Виталий Кличко поручил эффективнее осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт, чтобы обеспечить развитие города

В.Кличко отметил, что главная задача для столичной власти - обеспечить условия для быстрого развития города и оперативно реагировать и системно решать вопросы жизнедеятельности столицы.

"Мы ввели открытый бюджет. И это позволило нам в прошлом году увеличить поступления в столичный бюджет на 30% благодаря прозрачности финансовых процессов. Несмотря на такие поступления, практика показала, что не все эффективно используют свое право распоряжаться средствами, определять приоритетные проекты, требующие воплощения на местах", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что объем капитальных расходов на объектах капитального ремонта и строительства за счет бюджета Киева и госбюджета (без оплаты задолженности) составил более 7 млрд грн. При этом, по словам Виталия Кличко, освоено было только 82% - 5,8 млрд грн, а профинансировано - 86,5% - 6,1 млрд грн.

Киевский городской голова отметил, что по сравнению с 2015 годом и объем освоенных капитальных расходов и их финансирование увеличились более чем в 2 раза.

"Однако этого недостаточно", - отметил он.

Виталий Кличко добавил, что высокий уровень освоения расходов продемонстрировали Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды, Департамент строительства и жилищного обеспечения, Департамент здравоохранения - более 90% и Департамент транспортной инфраструктуры - более 80%. Аналогично высокие показатели у Службы по делам детей и семьи, департаментов культуры, соцполитики, информационно-коммуникационных технологий.

Однако, по словам Виталия Кличко, недопустимо низкий показатель освоения у Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и "Киевстройреконструкция".

"Поэтому требую предоставить обоснованные объяснения о причинах такой работы! И я требую в этом году активизироваться и профессионально и эффективно осваивать расходы капитального строительства и ремонта. Чтобы эту эффективность видели киевляне", - подчеркнул мэр Киева.

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