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Віталій Кличко доручив ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити розвиток міста

Київ • УНН

 • 7585 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Підрозділи КМДА та районні адміністрації повинні ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити ефективний розвиток міста. Таке доручення під час розширеного засідання колегії КМДА дав мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Віталій Кличко доручив ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити розвиток міста

В.Кличко наголосив, що головне завдання для столичної влади – забезпечити умови для швидкого розвитку міста та оперативно реагувати і системно вирішувати питання життєдіяльності столиці.

“Ми запровадили відкритий бюджет. І це дозволило нам минулого року збільшити надходження до столичного бюджету на 30% завдяки прозорості фінансових процесів. Попри такі надходження, практика показала, що не всі ефективно використовують своє право розпоряджатися коштами, визначати пріоритетні проекти, які потребують втілення на місцях”, – підкреслив мер.

Він наголосив, що обсяг капітальних видатків на об’єктах капітального ремонту та будівництва за рахунок бюджету Києва та держбюджету (без оплати заборгованості) становив понад 7 млрд грн. При цьому, за словами Віталія Кличка, освоєно було лише 82% – 5,8 млрд грн, а профінансовано – 86,5% – 6,1 млрд грн.

Київський міський голова наголосив, що порівняно з 2015 роком і обсяг освоєних капітальних видатків і їх фінансування збільшилися більше ніж у 2 рази.

“Однак цього недостатньо”, – зауважив він.

Віталій Кличко додав, що високий рівень освоєння видатків продемонстрували Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Департамент будівництва та житлового забезпечення, Департамент охорони здоров’я – понад 90% і Департамент транспортної інфраструктури – понад 80%. Аналогічно високі показники у Служби у справах дітей та сім’ї, департаментів культури, соцполітики, інформаційно-комунікаційних технологій.

Водночас, за словами Віталія Кличка, неприпустимим є низький показник освоєння у Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та “Київбудреконструкції”.

“Тож вимагаю надати обґрунтовані пояснення щодо причин такої роботи! І я вимагаю цього року активізуватися та професійно й ефективно освоювати видатки капітального будівництва та ремонту. Щоб цю ефективність бачили кияни”, – підкреслив мер Києва.

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