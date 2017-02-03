Віталій Кличко доручив ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити розвиток міста

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Підрозділи КМДА та районні адміністрації повинні ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити ефективний розвиток міста. Таке доручення під час розширеного засідання колегії КМДА дав мер Києва Віталій Кличко. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.