Выступление Трампа в Вашингтоне по случаю Дня независимости перенесли из-за шторма
Киев • УНН
Выступление президента США Дональда Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне перенесли из-за приближения сильных штормов. Участников мероприятия эвакуировали, а празднование возобновится после улучшения погоды.
В Вашингтоне перенесли выступление президента США Дональда Трампа из-за вероятного шторма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Отмечается, что из-за плохой погоды участников мероприятия на Национальной аллее в Вашингтоне - главном месте празднования - было эвакуировано.
Безопасность наших гостей, исполнителей и персонала является нашим главным приоритетом. Из-за приближения сильных штормов Freedom 250, Секретная служба США, Полиция парков США, Служба национальных парков, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и все партнеры по общественной безопасности просят всех гостей эвакуироваться с территории мероприятия и найти временное убежище в соседнем здании
Организаторы уточнили, что мероприятие возобновится после улучшения погоды: участникам разрешат вернуться на Национальную аллею, но они должны снова пройти досмотр. Далее, когда людей запустят, должен выступить Трамп, а после выступления состоится фейерверк.
Напомним
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