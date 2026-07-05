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Выступление Трампа в Вашингтоне по случаю Дня независимости перенесли из-за шторма

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Выступление президента США Дональда Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне перенесли из-за приближения сильных штормов. Участников мероприятия эвакуировали, а празднование возобновится после улучшения погоды.

Выступление Трампа в Вашингтоне по случаю Дня независимости перенесли из-за шторма

В Вашингтоне перенесли выступление президента США Дональда Трампа из-за вероятного шторма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что из-за плохой погоды участников мероприятия на Национальной аллее в Вашингтоне - главном месте празднования - было эвакуировано.

Безопасность наших гостей, исполнителей и персонала является нашим главным приоритетом. Из-за приближения сильных штормов Freedom 250, Секретная служба США, Полиция парков США, Служба национальных парков, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и все партнеры по общественной безопасности просят всех гостей эвакуироваться с территории мероприятия и найти временное убежище в соседнем здании

- сообщил пресс-секретарь Freedom 250 Даниэль Альварес.

Организаторы уточнили, что мероприятие возобновится после улучшения погоды: участникам разрешат вернуться на Национальную аллею, но они должны снова пройти досмотр. Далее, когда людей запустят, должен выступить Трамп, а после выступления состоится фейерверк.

Напомним

Экстремальная жара сорвала празднование Дня Независимости в центральной и восточной частях США.

Зеленский в день независимости США провел телефонный разговор с Трампом - журналист04.07.26, 22:07 • 2752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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