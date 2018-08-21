Один из начальников вокзала "Харьков-Пассажирский" оказался на скамье подсудимых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновника “Укрзализныци”, уличенного в получении взятки в сумме 350 тыс. гривен, и его сообщника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры № 7 г.Киева, передает УНН.
“По результатам досудебного следствия 20 августа 2018 года обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в Ленинский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Киевской местной прокуратурой № 7 завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом ПАО “Укрзализныця” и его сообщником.
Напомним, 1 июня 2018 года сотрудники местной прокуратуры совместно с оперативными работниками ГУ БКОП СБ Украины разоблачили “на горячем” заместителя руководителя производственного подразделения вокзала “Харьков-Пассажирский” ПАО “Укрзализныця”, который при посредничестве другого лица получил неправомерную выгоду в сумме почти 350 тыс. гривен от представителя общества за подписание актов приемки выполненных работ и перечисление средств за услуги, которые предоставлялись обществом.
Задержание злоумышленников произошло в служебном кабинете на территории вокзала “Харьков-Пассажирский” после передачи всей суммы неправомерной выгоды.
Действия должностного лица ПАО “Укрзализныця” квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), его сообщника — по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.