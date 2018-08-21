Високопосадовець вокзалу "Харків-Пасажирський" опинився на лаві підсудних
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовця “Укрзалізниці”, викритого на хабарі у 350 тис. гривень, та його спільника. Про це повідомила прес-служба прокуратури № 7 м. Києва, передає УНН.
“За результатом досудового слідства 20 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно вказаних осіб скеровано до Ленінського районного суду міста Харкова для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
Київською місцевою прокуратурою № 7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди посадовцем ПАТ “Укрзалізниця” та його спільником.
Нагадаємо, 1 червня 2018 року співробітники місцевої прокуратури спільно з оперативними працівниками ГУБКОЗ СБ України викрили “на гарячому” заступника керівника виробничого підрозділу Вокзалу “Харків-Пасажирський” ПАТ “Укрзалізниця”, який за посередництва іншої особи отримав неправомірну вигоду у сумі майже 350 тис. гривень від представника товариства за підписання актів приймання виконаних робіт та перерахування коштів за послуги, які надавались товариством.
Затримання зловмисників відбулося у службовому кабінеті на території вокзалу “Харків-Пасажирський” після передачі всієї суми неправомірної вигоди.
Дії посадовця ПАТ “Укрзалізниця” кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), його спільника — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.