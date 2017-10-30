Высокогорные районы Закарпатья укрыло снегом

"До сих пор снежит на высокогорье Тячевского, Раховского, Межгорского районов ... Несмотря на то, что температура не слишком низкая, снег все равно остается, как на деревьях, так и на грунте. Плотный снежный покров держится и на склонах гор", - отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

Сильные снежные осадки и низкие температуры зафиксировали и закарпатские синоптики.

"За прошедшие сутки по области наблюдалась преимущественно облачная погода, прошли осадки 7-20 мм, местами очень сильные 30-89 мм в горах с мокрым снегом, на высокогорье - очень сильный снег. Температура воздуха вчера днем ​​составляла 4-11° тепла, на высокогорье 1° мороза, ночью 0-3° тепла, на высокогорье до 5° мороза. На высокогорье сформировался неравномерный снежный покров ориентированной высотой 30-70 см", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Как сообщили УНН в В ГСЧС в Закарпатской области, из-за снега автодороги на перевалах в пределах Закарпатья подсыпают песчано-солевой смесью, однако потребности в буксировке транспортных средств пока нет.

Как ранее сообщал УНН, в связи с значительными осадками в виде снега в горной части Закарпатье в области объявили штормовое предупреждение.