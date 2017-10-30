Высокогорные районы Закарпатья укрыло снегом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101712 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155191 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115921 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112371 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104156 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107030 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103534 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Высокогорные районы Закарпатья укрыло снегом

Высокогорные районы Закарпатья укрыло снегом

Киев  •  УНН

 • 21049 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 октября. УНН. В связи с интенсивными осадками в виде снега высокогорные районы Закарпатья покрыло снегом. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"До сих пор снежит на высокогорье Тячевского, Раховского, Межгорского районов ... Несмотря на то, что температура не слишком низкая, снег все равно остается, как на деревьях, так и на грунте. Плотный снежный покров держится и на склонах гор", - отметила пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

Сильные снежные осадки и низкие температуры зафиксировали и закарпатские синоптики.

"За прошедшие сутки по области наблюдалась преимущественно облачная погода, прошли осадки 7-20 мм, местами очень сильные 30-89 мм в горах с мокрым снегом, на высокогорье - очень сильный снег. Температура воздуха вчера днем ​​составляла 4-11° тепла, на высокогорье 1° мороза, ночью 0-3° тепла, на высокогорье до 5° мороза. На высокогорье сформировался неравномерный снежный покров ориентированной высотой 30-70 см", - говорится в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Как сообщили УНН в В ГСЧС в Закарпатской области, из-за снега автодороги на перевалах в пределах Закарпатья подсыпают песчано-солевой смесью, однако потребности в буксировке транспортных средств пока нет.

Как ранее сообщал УНН, в связи с значительными осадками в виде снега в горной части Закарпатье в области объявили штормовое предупреждение.

 

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