Високогірні райони Закарпаття вкрило снігом

"Й досі сніжить на високогір′ї Тячівського, Рахівського, Міжгірського районів… Попри те, що температура не є надто низькою, сніг все одно залишається як на деревах, так і на ґрунті. Щільний сніговий покрив тримається і на схилах гір", – зазначила речниця Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Юлія Давидова.

Сильні снігові опади і низькі температури зафіксували й закарпатські синоптики.

"Минулої доби по області спостерігалась переважно хмарна погода, пройшли опади 7-20 мм, місцями дуже сильні 30-89 мм в горах з мокрим снігом, на високогір′ї – дуже сильний сніг. Температура повітря вчора вдень становила 4-11° тепла, на високогір'ї 1° морозу, вночі 0-3° тепла, на високогір'ї до 5° морозу. На високогір'ї сформувався нерівномірний сніговий покрив орієнтованою висотою 30-70 см", – йдеться у повідомленні Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

Як повідомили УНН в У ДСНС у Закарпатській області, через сніг автошляхи на перевалах у межах Закарпаття підсипають піщано-сольовою сумішшю, однак потреби у буксируванні транспортних засобів наразі немає.

Як раніше повідомляв УНН, у зв′язку зі значними опадами у вигляді снігу у гірській частині Закарпатті в області оголосили штормове попередження.