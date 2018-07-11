Высокий суд Бразилии подтвердил, что экс-президент Лула да Силва останется в тюрьме

В воскресенье судья апелляционного суда второй инстанции Рожериу Фаврету во время дежурства удовлетворил ходатайство об освобождении Лулы да Силвы из тюрьмы. Он аргументировал свое решение тем, что в деле бывшего главы государства появились новые факты — политик был провозглашен левой Партией трудящихся возможным кандидатом на высший государственный пост (официально кандидатуры политиков будут регистрироваться только в августе).

Однако уже через несколько часов председатель апелляционного суда Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение Фаврету. По его мнению, последний не обладал полномочиями для вынесения соответствующего вердикта. К такому же выводу пришел и Высокий суд, в который поступила апелляция на решение Томпсона Флореса. “Я подтверждаю, что рассмотрение дела, которым уже занимался этот Высокий суд, а также Федеральный верховный суд, не входит в сферу компетенции дежурного судьи, в данном случае Фаврету”, — отметила судья Ваз.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, проведенных в преддверии октябрьских президентских выборов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки вопреки вердикту и заключению под стражу.

Как сообщал УНН, Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции.