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Високий суд Бразилії підтвердив, що екс-президент Лула да Сілва залишиться у в'язниці

Високий суд Бразилії підтвердив, що екс-президент Лула да Сілва залишиться у в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Високий суд Бразилії (передостання інстанція, вище неї знаходиться тільки Федеральний верховний суд) підтвердив у вівторок, що екс-президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва продовжить відбувати покарання у справі про корупцію. Як повідомило видання O Globo, відповідне рішення прийняла голова цього органу Лауріта Ваз, інформує УНН.

У неділю суддя апеляційного суду другої інстанції Рожеріу Фаврету під час чергування задовольнив клопотання про звільнення Лули да Сілви з в’язниці. Він аргументував своє рішення тим, що в справі колишнього глави держави з’явилися нові факти — політик був проголошений лівої Партією трудящих можливим кандидатом на найвищу державну посаду (офіційно кандидатури політиків будуть реєструватися тільки в серпні).

Однак уже через кілька годин голова апеляційного суду Карлос Едуарду Томпсон Флорес скасував рішення Фаврету. На його думку, останній не мав повноважень для винесення відповідного вердикту. До такого ж висновку прийшов і Високий суд, в який надійшла апеляція на рішення Томпсона Флореса. “Я підтверджую, що розгляд справи, яким вже займався цей Високий суд, а також Федеральний верховний суд, не входить в сферу компетенції чергового судді, в даному випадку Фаврету”, — зазначила суддя Ваз.

Лула да Сілва почав відбувати покарання у справі про корупцію 7 квітня. Він став першим екс-президентом Бразилії, який був поміщений у в’язницю за підсумками кримінального процесу. В кінці січня апеляційний суд підтвердив обвинувальний вирок у справі політика, збільшивши призначений йому термін тюремного ув’язнення з дев’яти років і шести місяців до 12 років і одного місяця. За даними соціологічних опитувань, проведених напередодні жовтневих президентських виборів, Лула да Сілва є фаворитом виборчих перегонів всупереч вердикту і взяттю під варту.

Як повідомляв УНН, Odebrecht уклала досудову угоду з владою Бразилії у справі про корупцію.

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