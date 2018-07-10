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Odebrecht уклала досудову угоду з владою Бразилії у справі про корупцію

Odebrecht уклала досудову угоду з владою Бразилії у справі про корупцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Бразильська будівельна компанія Odebrecht уклала досудову угоду з бразильським урядом в рамках справи про корупцію. Як повідомило видання O Globo, відповідно до досягнутої домовленості керівництво фірми виплатить владі 2,7 млрд реалів (близько 700 млн доларів), інформує УНН.

Згідно з документом, Odebrecht визнає, що завдала шкоди федеральному уряду Бразилії за допомогою застосування корупційних схем, і зобов’язується відшкодувати ці збитки. Крім того, компанія підтверджує свою готовність співпрацювати зі слідством. Натомість влада південноамериканської країни дозволяє Odebrecht укладати нові контракти з держструктурами.

У грудні 2016 року, міністерство юстиції США повідомило, що Odebrecht і бразильська нафтохімічна компанія Braskem визнали свою провину і погодилися виплатити 3,5 млрд доларів Сполученим Штатам, Бразилії та Швейцарії для того, щоб з них були зняті звинувачення в корупції. У свідченнях будівельної компанії, зокрема, йшлося про те, що в період з 2001 по 2016 рік вона разом зі своїми спільниками виплатила близько 788 млн доларів в якості хабарів в 12 країнах.

Як повідомляв УНН, суд в Бразилії знову відмовився відпустити з-під арешту екс-президента Лулу да Сілву.

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