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Суд в Бразилії знову відмовився відпустити з-під арешту екс-президента Лулу да Сілву

Суд в Бразилії знову відмовився відпустити з-під арешту екс-президента Лулу да Сілву

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Суддя Федерального верховного суду (ФВС) Бразилії Алешандре ді Мораїс відмовився задовольнити позов колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви. Як повідомило в п’ятницю видання O Globo, адвокати політика домагалися його звільнення з-під варти на час розгляду всіх апеляцій стосовно вироку у справі про корупцію, інформує УНН.

За версією захисту, рішення про арешт колишнього глави держави було винесено занадто поспішно і з порушенням чинного законодавства. Зокрема, мова йде про те, що політика направили до в’язниці для відбування покарання до того, як були розглянуті всі апеляції на вердикт. Крім того, адвокати Лули да Сілви домагалися передачі його справи іншому судді ФВС, в цьому їм також було відмовлено.

Попередні апеляції захисту на рішення про арешт екс-глави держави також були відхилені. Адвокати Лули да Сілви можуть оскаржити вердикт Мораїса перед пленумом ФВС.

7 квітня Лула да Сілва почав відбувати покарання у справі про корупцію. Він став першим екс-президентом Бразилії, який був поміщений у в’язницю за підсумками кримінального процесу. В кінці січня Федеральний регіональний суд четвертого округу підтвердив обвинувальний вирок у справі політика, збільшивши призначений йому термін тюремного ув’язнення з дев’яти років і шести місяців до 12 років і одного місяця. Однак ліва Партія трудящих повідомила про рішення знову висунути Лулу да Сілву кандидатом на пост президента країни всупереч рішенню суду про арешт.

Як повідомляв УНН, минулого місяця у Бразилії далекобійники блокували дороги через зростання цін на дизельне паливо.

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