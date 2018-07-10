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Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции

Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции

Киев  •  УНН

 • 11757 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Бразильская строительная компания Odebrecht заключила досудебное соглашение с бразильским правительством в рамках дела о коррупции. Как сообщило издание O Globo, в соответствии с достигнутой договоренностью руководство фирмы выплатит властям 2,7 млрд реалов (около 700 млн долларов), передает УНН.

Согласно документу, Odebrecht признает, что нанесла ущерб федеральному правительству Бразилии посредством применения коррупционных схем, и обязуется возместить эти убытки. Кроме того, компания подтверждает свою готовность сотрудничать со следствием. Взамен власти южноамериканской страны разрешают Odebrecht заключать новые контракты с госструктурами.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить 3,5 млрд долларов Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около 788 млн долларов в качестве взяток в 12 странах.

Как сообщал УНН, суд в Бразилии снова отказался отпустить из-под ареста экс-президента Лулу да Силву.

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