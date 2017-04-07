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Восемь сообщников петербургского террориста задержали в России

Восемь сообщников петербургского террориста задержали в России

Киев  •  УНН

 • 10127 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Санкт-Петербурге и Москве задержали восемь предполагаемых сообщников Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в петербургском метро. У задержанных изъяли еще одну бомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коммерсант.

Бомба в корпусе из-под огнетушителя была обнаружена во время операции спецназа в квартире на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге. Также там нашли самодельную взрывчатку, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу. Изъятое взрывное устройство по конструкции было аналогично тому, которое 3 апреля обезвредили на станции метро “Площадь восстания”. Кроме того, его компоненты совпадали с теми, что были обнаружены в квартире А.Джалилова.

Всего в Санкт-Петербурге задержали шесть предполагаемых террористов и еще двоих — в столице РФ. Следователи вышли на них, изучая телефонные звонки А.Джалилова и его переписку по электронной почте.

По данным источников, большинство задержанных являются земляками А.Джалилова — этнического узбека, уроженца киргизского города Ош. Предполагают, что двое из них — несостоявшиеся смертники.

По версии следствия, А.Джалилов пронес в метро две бомбы, которые приводились в действие нажатием кнопок. Одна предназначалось ему самому, вторая — подельнику, с которым они собирались устроить двойной теракт в метрополитене. Однако сообщник по какой-то причине на встречу не пришел. Тогда А.Джалилов, оставив лишнюю бомбу на “Площади восстания”, со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв.

Напомним, жертвами теракта в петербургском метро стали 14 человек и около 50 получили ранения.

Следствие проверяет версию, согласно которой А.Джалилов действовал под влиянием сирийской террористической группировки "“Туахид валь-джихад”, в которой состоят сотни узбеков, в том числе из Ошской области Киргизии.

 

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