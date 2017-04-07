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Вісьмох спільників петербурзького терориста затримали в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Санкт-Петербурзі й Москві затримали вісьмох імовірних спільників Акбаржона Джалілова, який вчинив теракт у петербурзькому метро. У затриманих вилучили ще одну бомбу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Коммерсант.

Бомба в корпусі з-під вогнегасника була виявлена ​​під час операції спецназу у квартирі на Товариському проспекті в Санкт-Петербурзі. Також там знайшли саморобну вибухівку, зброю, боєприпаси та екстремістську літературу. Вилучений вибуховий пристрій за конструкцією був аналогічний тому, який 3 квітня знешкодили на станції метро "Площа повстання". Крім того, його компоненти співпадали з тими, що були виявлені у квартирі А.Джалілова.

Загалом у Санкт-Петербурзі затримали шістьох імовірних терористів і ще двох – у столиці РФ. Слідчі вийшли на них, вивчаючи телефонні дзвінки А.Джалілова та його листування електронною поштою.

За даними джерел, більшість затриманих є земляками А.Джалілова – етнічного узбека, уродженця киргизького міста Ош. Припускають, що двоє з них були потенційними смертниками.

За версією слідства, А.Джалілов проніс у метро дві бомби, які приводилися в дію натисканням кнопок. Одна призначалася для нього самого, друга – для спільника, з яким вони збиралися влаштувати подвійний теракт у метрополітені. Однак подільник із якоїсь причини на зустріч не прийшов. Тоді А.Джалілов, залишивши зайву бомбу на "Площі повстання", з другою в рюкзаку сів у поїзд, де незабаром і підірвав себе.

Нагадаємо, жертвами теракту в петербурзькому метро стали 14 людей і близько 50 отримали поранення.

Слідство перевіряє версію, згідно з якою А.Джалілов діяв під впливом сирійського терористичного угрупування "Туахід валь-джихад" , до якого входять сотні узбеків, у тому числі з Ошської області Киргизстану.

 

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