Восемь лет дисквалификации: испанского теннисиста наказали за участие в договорных матчах

Теннисная антикоррупционная организация (TIU) установила, что в 2017 году испанец трижды участвовал в договорных матчах, еще два обвинения не были доказаны. Таким образом, он получил наказание в виде восьми лет дисквалификации и штрафа в размере 25 тыс. долл. за участие в договорных матчах.

Примечательно, что 29-летний теннисист, который достигал 154 места в АТР, был временно отстранен от выступлений еще с декабря прошлого года.

Добавим, “Tennis Integrity Unit” — организация, ответственная за расследование матчей в теннисе.