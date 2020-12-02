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Вісім років дискваліфікації: іспанського тенісиста покарали за участь у договірних матчах

Київ • УНН

 • 11247 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іспанський тенісист Енріке Лопес-Перес потрапив у скандал та отримав довгострокову дискваліфікацію, передає УНН з посиланням на “tennisintegrityunit.com”.

Тенісна антикорупційна організація (TIU) встановила, що в 2017 році іспанець тричі брав участь в договірних матчах, ще два обвинувачення не були доведені. Таким чином, він отримав покарання у вигляді восьми років дискваліфікації і штрафу в розмірі 25 тис. дол. за участь в договірних матчах.

Примітно, що 29-річний тенісист, який досягав 154 місця в АТР, був тимчасово відсторонений від виступів ще з грудня минулого року.

Додамо, “Tennis Integrity Unit” — організація, відповідальна за розслідування матчів в тенісі.

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