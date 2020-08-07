Восемь очков Леня помогли "Сакраменто" одержать первую победу после восстановления НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В очередном поединке НБА баскетболисты “Сакраменто Кингз” в составе которого выступает украинский центровой Алексей Лень, встречались с “Нью-Орлеан Пеликанс”, передает корреспондент УНН.
В первой четверти команды не уделяли должного внимания защите и как следствие цифры на табло показали высокие цифры — 49:39. Неудержимым в “Кингс” оказался серб Богдан Богданович, набравший 19 очков. Также игровой шанс получил и украинец Лень, который трижды был точен со штрафной линии, а также реализовал бросок с передачи Богдановича.
В третьей четверти Лень оформил слэм-данк и завершил игру с 8 очками (2/2 с игры, 4/6 штрафные) при 6 подборах, перехвату и 3 потерях за 14:35 минуты. Его коллектив праздновал уверенную победу 140:125.
Добавим, что в обоих коллективов показатели идентичны — по 29 побед и 39 поражений.