Вісім очок Леня допомогли "Сакраменто" здобути першу перемогу після відновлення НБА

У першій чверті команди не приділяли належної уваги захисту і як наслідок цифри на табло показали високі цифри — 49:39. Нестримним у “Кінгс” виявився серб Богдан Богданович, який набрав 19 очок. Також ігровий шанс отримав і українець Лень, який тричі був точним зі штрафної лінії, а також реалізував кидок з передачі Богдановича.

У третій чверті Лень оформив слем-данк та завершив гру з 8 очками (2/2 з гри, 4/6 штрафні) при 6 підбираннях, перехопленню і 3 втратах за 14:35 хвилини. Його колектив святкував впевнену звитягу 140:125.

Додамо, що у обох колективів показники ідентичні — по 29 перемог і 39 поразок.