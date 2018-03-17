Восемь глав МИД сделали совместное заявление к годовщине аннексии Крыма

К написанию статьи присоединились министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Четыре года назад, 18 марта 2014 года, Россия сделала последний шаг, чтобы незаконно оккупировать Крым - часть суверенной территории Украины, которую Россия признала в ряде международных договоров. Российский захват состоял из серии одинаково незаконных действий от использования замаскированных российских элитных войск до поспешной организации - в нарушение украинского и международного законодательства - незаконного "референдума", - говорится в статье.

Главы МИД указали на распространение репрессивной политики на полуострове после аннексии, что привело к нарушениям прав человека, таких как лишение свободы с политическим признакам, закрытие СМИ и школ, а также несколько случаев убийств и исчезновений. В частности, в отношении крымских татар и этнических украинцев.

"Сенцов и более 60 других политзаключенных должны быть немедленно освобождены. Тяжелая ситуация в области прав человека в Крыму, как сообщает миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине и других странах, должна быть немедленно решена", - указали министры и подчеркнули необходимость обеспечения доступа международным наблюдательным организациям.

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Кроме того, они напомнили о политике непризнания незаконной аннексии Россией Крыма.

"Совместно с многими другими партнерами, включая Соединенные Штаты, Канаду и Норвегию, Европейский Союз ввел политику непризнания и режим санкций, направленных на людей и организации, которые способствовали незаконной аннексии. В этом контексте будет рассмотрено строительство Керченского моста. ЕС также ввел запрет по торговле и инвестициям и ограничения на путешествия и туризм", - добавили министры.

"Более того, ЕС не признает выборов, проведенных Россией в Крыму. Мы не позволим Крыму выпасть из международной повестки дня... То, что произошло в Крыму, - касается не только Украины, но и всех нас. Вот почему мы не забудем и не откажемся от Крыма", - отметили главы МИД.

Напомним, МИД планирует передать ЕС списки относительно персональных санкций в связи с российскими выборами в Крыму.