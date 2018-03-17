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Вісім голів МЗС зробили спільну заяву до річниці анексії Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Вісім міністрів закордонних справ, у тому числі голова МЗС України Павло Клімкін, опублікували спільну статтю з приводу четвертих роковин незаконної окупації Криму. Заяву оприлюднили на сайті EUobserver, передає УНН.

До написання статті долучилися міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Росія зробила останній крок, щоб незаконно окупувати Крим - частину суверенної території України, яку Росія визнала такою у низці міжнародних договорів. Російське захоплення складалося з серії однаково незаконних дій: від використання замаскованих російських елітних військ до поспішної організації - в порушення українського та міжнародного законодавства - незаконного "референдуму", - йдеться у статті.

Голови МЗС вказали на розповсюдження репресивної політики на півострові після анексії, що призвело до порушень прав людини, таких як позбавлення волі з політичними ознаками, закриття ЗМІ та шкіл, а також кілька випадків вбивств та зникнень. Зокрема, щодо кримських татар і етнічних українців.

"Сенцов і більше 60 інших політв'язнів повинні бути негайно звільнені. Важке становище в галузі прав людини в Криму, як повідомляє місія ООН з моніторингу прав людини в Україні та інших країнах, повинна бути негайно вирішена", - вказали міністри і наголосили на необхідності забезпечення доступу міжнародним спостережним організаціям.

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Крім того, вони нагадали про політику невизнання незаконної анексії Росією Криму.

"Спільно з багатьма іншими партнерами, включаючи Сполучені Штати, Канаду та Норвегію, Європейський Союз запровадив політику невизнання та режим санкцій, спрямованих на людей та організації, які сприяли незаконній анексії. У цьому контексті буде розглянуто будівництво Керченського мосту. ЄС також запровадив заборону щодо торгівлі та інвестицій та обмеження на подорожі та туризм", - додали міністри.

"Більше того, ЄС не визнає виборів, проведених Росією в Криму. Ми не дозволимо Криму випасти з міжнародного порядку денного... Те, що відбулося в Криму, - стосується не тільки України, але й нас усіх. Ось чому ми не забудемо і не відмовимося від Криму", - наголосили голови МЗС.

Нагадаємо, МЗС планує передати ЄС списки щодо персональних санкцій за російські вибори в Криму.

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