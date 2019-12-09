"Высадка на Банковой": на акцию собралось около 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Акция под Офисом Президента в Киеве пока проходит без правонарушений. Сейчас там находится около 800 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
“Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий.
Как сообщалось ранее, перед “нормандским” саммитом под Офисом Президента началась “Высадка на Банковой”.