"Высадка на Банковой": на акцию собралось около 800 человек

“Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий.

Как сообщалось ранее, перед “нормандским” саммитом под Офисом Президента началась “Высадка на Банковой”.