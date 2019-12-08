Перед "нормандським" самітом під Офісом Президента розпочалась "Висадка на Банковій"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Банковій у Києві поряд з Офісом Президента розпочинаються акції перед зустріччю, яку заплановано провести у Парижі, завтра 9 грудня. Зокрема починається акція "Висадка на Банковій", повідомляє УНН.
Під Офісом Президента вже зібралося кілька сотень людей. Частину людей не хотіли пропускати правоохоронці через що виникла невеличка штовханина, але врешті правоохоронці пропустили усіх бажаючих. На Банкову занесли аудіоапартару. Люди продовжують збиратися.
Одним з основних організаторів акції під Офісом Президента виступила "Демократична сокира", але долучилися і представники інших політичних сил. Поки не йде мова про одну акцію, але люди планують провести на Банковій усі ніч та дочекатися результатів зустрічі у Парижі, яка запланована на вечір 9 грудня.
Як повідомлялося раніше, у столиці триває віче "Червоні лінії для Зеленського".