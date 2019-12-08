У столиці триває віче “Червоні лінії для Зеленського”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві напередоні саміту у нормандському форматі відбувається Всеукраїсньке віче “Червоні лінії для Зеленського”, повідомляє УНН.
У Києві віче відбувається на Майдані Незалежності.
Ініціаторами віче є партії “Європейська Солідарність”, “Батьківщина” та “Голос”. Також долучилися ВО “Свобода” та “Демократична сокира”.
Наразі кількість учасників акції становить кілька сотен осіб. Люди прибувають. Довкола Майдану Незалежності багато правоохоронців, серед них і кінологічна служба.
Учасники акції вимагають дотримання під час переговорів у Парижі, які заплановані на 9 грудня, “червоних ліній”.
Нагадаємо, три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані “червоні лінії” — жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
Крім того, учасники віче планують прийти сьогодні, орієнтовно о 19 годині на Банкову до Офісу Президента та продовжити свою акцію у разі, якщо Президент України під час зустрічі у норманському форматі “здасть інтереси України”.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.