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У столиці триває віче “Червоні лінії для Зеленського”

У столиці триває віче “Червоні лінії для Зеленського”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві напередоні саміту у нормандському форматі відбувається Всеукраїсньке віче “Червоні лінії для Зеленського”, повідомляє УНН.

У Києві віче відбувається на Майдані Незалежності.

Ініціаторами віче є партії “Європейська Солідарність”, “Батьківщина” та “Голос”. Також долучилися ВО “Свобода” та “Демократична сокира”.

Наразі кількість учасників акції становить кілька сотен осіб. Люди прибувають. Довкола Майдану Незалежності багато правоохоронців, серед них і кінологічна служба.

Учасники акції вимагають дотримання під час переговорів у Парижі, які заплановані на 9 грудня, “червоних ліній”.

Нагадаємо, три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані “червоні лінії” — жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Крім того, учасники віче планують прийти сьогодні, орієнтовно о 19 годині на Банкову до Офісу Президента та продовжити свою акцію у разі, якщо Президент України під час зустрічі у норманському форматі “здасть інтереси України”.

Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.

7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.

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