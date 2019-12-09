"Висадка на Банковій": на акцію зібралось близько 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Акція під Офісом Президента у Києві наразі проходить без правопорушень. Зараз там перебуває близько 800 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Наразі у заходах беруть участь близько 800 осіб. На даний час ситуація спокійна, порушень громадського порядку не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські надалі стежитимуть за правопорядком до завершення заходів.
Як повідомлялося раніше, перед “нормандським” самітом під Офісом Президента розпочалась “Висадка на Банковій”.