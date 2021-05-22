Вирусно-вариационный регион: Германия вводит ограничения для туристов из Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Институт здравоохранения Германии объявил Великобританию и Северную Ирландию вирусно-вариационным регионом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Германия потребует от каждого, кто въезжает в страну из Соединенного Королевства, отбыть карантин в течение двух недель после прибытия.
Случаи обеспокоенность по поводу коронавируса, впервые обнаружены в Индии, продолжают расти в Великобритании.
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“Мы хотим обеспечить безопасность. На этом важном этапе прививочной кампании необходимо как можно больше избегать попадания проблемных мутаций”, — заявил немецкий правительственный источник.
Дополнительно
Правительство Германии согласовал смягчения карантинных правил при въезде из-за рубежа.
В Германии за все время пандемии зафиксировали 3,646,600 случаев коронавируса, 87,852 человека умерли.