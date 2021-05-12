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Німеччина полегшить правила в'їзду для тих, хто перехворів або вакцинувався від COVID-19

Київ • УНН

 • 23303 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Уряд Німеччини узгодив пом’якшення карантинних правил при в’їзді з-за кордону. Про це заявив в середу журналістам в Берліні міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан, пише УНН.

Німеччина полегшить правила в'їзду для тих, хто перехворів або вакцинувався від COVID-19

Деталі

“Вперше ми узгодили єдині для всієї Німеччини правила”, — сказав він, уточнивши, що до сих пір в різних регіонах були різні приписи. З якого дня зміни вступають в силу, поки не повідомляється.

Тепер тим, хто прищепився або переніс COVID-19, необов’язково відправлятися на п’ятиденну самоізоляцію. Вакцинованими в даному випадку уряд ФРН вважає лише тих громадян, хто отримав одну з сертифікованих в ЄС вакцин — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson.

“Скоротити термін карантину можна також зробивши тест”, — додав Шпан.

Зберігається карантинний припис лише в тих випадках, якщо людина в’їжджає з країн з несприятливою епідеміологічною ситуацією.

У Німеччині приріст нових випадків коронавірусу скорочується протягом декількох тижнів. Багато регіонів приступають до пом’якшення локдауна.

Довідка

Згідно з даними Інституту Роберта Коха — у Німеччині 3 548 285 випадків захворювання, жертвами стали 85 380 осіб. За даними ВООЗ — у ФРН зафіксували 3 533 376 випадків захворювання, загинули 85 112 осіб.

Брифінг Йенса Шпана:

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